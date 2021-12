Sthe e Dynho não foram avisados pela Record sobre términos; Saiba quem contou

Dynho e Sthe contaram como ficaram sabendo que estavam solteiros após deixar o confinamento, nesta terça-feira (15). O público esperava que a dupla participasse da 'Cabine de Descompressão', para onde vão todos os eliminados, o que não aconteceu.

Os vídeos da última festa do reality que surgiram nas redes sociais mostravam os dois tristes e abalados. Dando a entender que a produção da Record já havia informado sobre os términos nos bastidores.

Liziane que contou para eles o que estava rolando #LiveDoEliminado pic.twitter.com/jE9vL5HbLv — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 15, 2021

Mas Dynho e Sthe revelaram que ficaram sabendo da polêmica durante a festa que aconteceu logo após a eliminação. A responsável por dar a notícia em primeira mão foi a ex-peoa Liziane Gutierrez.

"Quando eu recebi isso (a notícia) meu mundo desabou. Falaram que a gente tava solteiro, não sei o quê. Quando a gente foi eliminado, falaram: 'Segura essa onda, boa sorte'. Eu já fiquei cismada. Eu fiquei com isso na cabeça", relembrou a influencer.

"Quando eu entrei na festa, já tava com coração apertado. Quando eu encontrei com a Liziane, ela começou a me chamar de solteira. Falei: 'Oxe? Por que? O que aconteceu?'. Ela contou ainda que perguntou de MC Gui sobre o assunto, em seguida deixou a festa e foi falar com o assessor. "Aí ele me falou o que aconteceu, por cima, pra poder me tranquilizar", acrescentou.

Dynho relembrou sobre a festa. "Na hora que eu cheguei na festa, comecei a abraçar todo mundo. Eu olhei pra trás, falei: 'Lizi!'. Porque eu não tinha visto ela [na última dinâmica]. Aí ela: 'Dynho! Solteirão!'. E eu: 'Quê?'. Aí já me tiraram de perto dela. Ela falou isso pra Sthefane também".

"Saí de perto, sentei no sofá e perguntei o que tava acontecendo. Eles disseram: 'A gente não pode falar'. E aí, mano, aconteceu 'mó' treta". Dynho acabou sendo informados pelos peões sobre alguns pontos do divórcio dele e Mirella.

"E aí os meninos falaram: 'Mano, aconteceu isso, aquilo, você tá solteiro'. Quem tava dando apoio era o Gui Araujo. Eu falei: 'Como assim, mano?'. Sem entender nada. Aí já vim pro hotel, a minha cabeça a milhão".