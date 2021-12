Liziane Gutierrez explica expulsão da festa de A Fazenda: 'farta de mentiras'

Liziane Gutierrez se manifestou na madrugada desta quarta-feira (15) sobre sua expulsão na última festa de A Fazenda.

A ex-peoa admitiu que jogou bebida na cara de Erasmo e que Lary Bottino se intrometeu e partiu para cima da influência.

"Eu joguei bebida no Erasmo porque ele é uma pessoa que se eu o encontrasse a mais tempo, isso teria acontecido longe das câmeras. Porém, foi a primeira oportunidade de encontrar com ele e eu fiz o que faria independente de câmeras", contou ao colunista Erlan Bastos, do Em Off.

Liziane afirmou ainda que Lary deixou um arranhão em seu rosto. "Eu tô put*! Eu não bati nela! Olha o que ela fez com o meu cabelo? Na verdade, ela me arranhou no rosto. Ela jogou bebida em mim. Ela agora está lá, aplaudindo, rindo. Eu não fiz nada com ela. Ela está querendo aparecer", disparou.

Ela se pronunciou também no Twitter. "Meu psicológico está bastante abalado, estou bem mexida e frágil com tudo isso. Já disse, não agredi ninguém. Estou farta de mentiras, infelizmente ela quis se envolver em uma história que não era dele e usou isso para se promover", escreveu.