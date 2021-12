Sthe Matos explica 'mão boba' em Dynho em cena polêmica de piscina

Eliminados de A Fazenda, Sthefane Matos e Dynho Alves falaram pela primeira vez na tarde desta quarta-feira (15) sobre as polêmicas envolvendo a dupla no confinamento. Sem saber, os dois saíram do reality solteiros.

A influencer comentou sobre a cena polêmica da piscina onde trocava carícias com o ex de Mirella. Em um desabafo com Aline, Sthe confessou que "passou a mão na ovelha" do amigo, que foi interpretado pelos internautas que a peoa teria acariciado a parte íntima de Dynho.

O diálogo entre as amigas repercutiu na internet e foi o 'estopim' para Victor Igoh comunicar o fim do noivado com Sthe.

Na 'Live do Eliminado' de hoje, a baiana explicou que na conversa quis dizer que havia apertado a bunda do amigo durante o mergulho. "Foi a única coisa que aconteceu e eu compartilhei ali com a Aline", disse.

Ao ser questionada por Lidia o que seria "ovelha", mencionado na conversa com Aline, Sthe disse que se tratava da bunda.