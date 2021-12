Solteiros sem saber, Dynho e Sthe combinam viagem de casais após a final de A Fazenda 13

"A gente vai chamar mais alguém? Ou vamos só nós", indagou Sthe. "Acho que o Gui também vai com a Bia. Vamos só em casalzinho", respondeu Dynho ao se referir a MC Gui e Bia Michelle. Mas, até a relação de MC Gui está estremecida após o cantor trocar carícias suspeitas debaixo do edredom com Aline Mineiro.

Sem saber que são os mais novos solteiros ao saírem, Dynho Alves e Sthefane Matos combinaram de fazer uma viagem de casais para Cancún, no México, após a final de A Fazenda 13. O funkeiro era casado com MC Mirella, que já pediu o divórcio, e Sthe era noiva de Victor Igoh, mas o influencer anunciou o término na semana passada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.