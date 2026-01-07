Ex-BBB Flayslane perde vaga no BBB26 após notícia vazar: 'meu mundo caiu'; vídeo
Por Portal Do Holanda
07/01/2026 20:10:09
07/01/2026 20h06 — em
Famosos & TV
January 7, 2026
A ex-BBB Flayslane se manifestou nesta quarta-feira (7) sobre os rumores de que está confirmada no Big Brother Brasil 2026, no grupo de veteranos.
A cantora disse que, de fato, aceitou o convite e chegou a cancelar sua agenda de shows no fim do ano, mas acabou tendo a participação cancelada após a notícia vazar.
"Dois dias após vazar a notícia no Leo Dias e se espalhar por toda a internet, eu recebi uma nova mensagem cancelando a minha participação. Meu mundo caiu nessa hora", disse ela, afirmando que fez uma manobra muito arriscada cancelando seus shows para poder aproveitar a grande oportunidade.
Veja também
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Famosos & TV