   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ex-BBB Flayslane perde vaga no BBB26 após notícia vazar: 'meu mundo caiu'; vídeo

Por Portal Do Holanda

07/01/2026 20h06 — em
Famosos & TV



A ex-BBB Flayslane se manifestou nesta quarta-feira (7) sobre os rumores de que está confirmada no Big Brother Brasil 2026, no grupo de veteranos.

A cantora disse que, de fato, aceitou o convite e chegou a cancelar sua agenda de shows no fim do ano, mas acabou tendo a participação cancelada após a notícia vazar.

"Dois dias após vazar a notícia no Leo Dias e se espalhar por toda a internet, eu recebi uma nova mensagem cancelando a minha participação. Meu mundo caiu nessa hora", disse ela, afirmando que fez uma manobra muito arriscada cancelando seus shows para poder aproveitar a grande oportunidade.

Bastidores da Política - Gente poderosa e feia, que diz coisas feias Bastidores da Política
Gente poderosa e feia, que diz coisas feias

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


07/01/2026

Sarah Andrade quebra o silêncio sobre retorno ao BBB 26

Foto: Reprodução/Instagram

07/01/2026

Filha de MC Guimê é diagnosticada com APLV; cantor relata sintomas e cuidados

07/01/2026

Coragem! Cena de Belo e Viviane em "Três Graças" vaza e surpreende internautas

07/01/2026

Belo quebra silêncio sobre contracenar com Viviane Araújo; vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

07/01/2026

Rafa Justus rebate hater após comentário maldoso: "dinheiro não compra noção"

Reprodução / Instagram: @kleber_mendonca_filho

07/01/2026

Wagner Moura conquista críticos de NY, leva troféu e vira atração da festa

'Rei' está reagindo bem ao tratamento - Foto: Reprodução TV Globo

07/01/2026

Diagnosticado com covid-19, Roberto Carlos tranquiliza fãs e atualiza estado de saúde

Foto: Reprodução Instagram

07/01/2026

Rafa Kalimann enfrentou 40 horas de parto, revela Nattanzinho

Foto: Reprodução/Instagram

07/01/2026

Mãe de Eliza Samudio fala pela 1ª vez sobre passaporte encontrado na Europa: "Minha filha está morta"

Foto: Reprodução/Instagram

07/01/2026

Pai de Isabel Veloso comemora melhora no estado de saúde da filha

07/01/2026

À véspera de velório, marido revela que Brigitte Bardot morreu de câncer

Foto: Reprodução

06/01/2026

BBB 26 quebra tradição e mantém Camarote e Veteranos em sigilo até a estreia

06/01/2026

Recaída? Ana Castela e Zé Felipe ficaram no navio da Boiadeira, diz programa

Foto: Reprodução/Redes Sociais

06/01/2026

Luísa Sonza anuncia álbum de bossa nova com Toquinho e Roberto Menescal

Foto: Reprodução/Instagram

06/01/2026

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan; veja fotos

Foto: Reprodução/Redes Sociais

06/01/2026

Ex de Margareth, mãe de Vírginia, planejava colocar amante como assessora

Foto: Reprodução/Youtube

06/01/2026

Fim de "De frente com a Blogueirinha"? Dia TV não renova contrato; saiba mais

06/01/2026

De Batmóvel a jatinho de R$ 250 milhões: Neymar mostra bens milionários

06/01/2026

Amigos? Zé Felipe brinca com Ana Castela após reencontro em show; vídeo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

06/01/2026

Ana Clara e advogado Bruno Tumoli terminam namoro

Foto: Reprodução/Redes Sociais

06/01/2026

Consulado do Brasil em Lisboa diz ter recebido passaporte de Eliza Samudio

Foto: Reprodução Instagram

06/01/2026

Kleber Mendonça critica entrega de prêmio para 'O Agente Secreto' no tapete vermelho

05/01/2026

Encontro no palco! Ana Castela e Zé Felipe cantam juntos e surpreendem fãs

Foto: Reprodução

05/01/2026

Passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento na Europa

Foto: Reprodução/Instagram

05/01/2026

Ana Castela explica troca de música de Zé Felipe por de Gustavo Mioto

Foto: Reprodução/Instagram

05/01/2026

Irmã de Isabel Veloso fala sobre força da família em meio à internação

Foto: Reprodução/Redes Sociais

05/01/2026

João Guilherme e Luíza Perote surgem juntos em voo e chamam atenção

Foto: Reprodução Instagram

05/01/2026

Gracyanne Barbosa vive affair com empresário; veja fotos

Foto: Divulgação

05/01/2026

Globo muda estratégia e revela apenas os Pipocas do BBB 26 nesta sexta; saiba tudo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!