Mirella detona reação de Sthe à foto do casamento de Dynho

MC Mirella não deixou a reação de Sthe Matos ao seu casamento com Dynho Alves passar despercebida. A funkeira se divorciou de Dynho logo que ele começou a se ‘aproximar demais’ da influenciadora em “A Fazenda 13”, onde ambos ainda estão confinados.

Pois bem. No Twitter, Mirella comentou o vídeo viralizado de Sthe olhando com cara de poucos amigos para a foto do casamento dela com Dynho.

O tanto que me atacaram simplesmente por ter enxergado cedo tudo isso… hoje ver uma pessoa olhando pra uma foto minha com um olhar de desprezo, raiva, nojo… como se sente as pessoas que falaram que eu era doida?! — BAD MI mirella (@mirellasierra_) December 14, 2021

“O tanto que me atacaram simplesmente por ter enxergado cedo tudo isso… hoje ver uma pessoa olhando pra uma foto minha com um olhar de desprezo, raiva, nojo… como se sente as pessoas que falaram que eu era doida?!”, questionou Mirella.