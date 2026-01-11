Cantor colombiano morre em queda de avião após "prever" própria morte





A música colombiana amanheceu de luto neste domingo (11) com a trágica morte do cantor Yeison Jiménez, de 34 anos, que faleceu no sábado (10) após a queda de seu avião particular. A aeronave decolou do aeródromo de Paipa, na região de Boyacá, com destino a Medellín, mas não conseguiu ganhar altitude, chocando-se contra o solo próximo a uma área de mata e explodindo em chamas. Não houve sobreviventes, incluindo os músicos que o acompanhavam.

O caso ganhou repercussão ainda maior pelo relato premonitório do próprio artista. Em entrevista semanas antes da tragédia, Yeison contou que Deus teria enviado três sinais em sonhos sobre sua morte iminente. “Em um deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. Deus me deu três sinais, e eu não os entendi”, afirmou o cantor à Caracol Televisión, sem imaginar que suas visões se tornariam realidade tão rapidamente.

Segundo informações do jornal El Colombiano, o voo durou apenas alguns instantes e terminou de forma abrupta logo após a decolagem. A tragédia chocou fãs e gerou intensa comoção nacional, reforçada pelo teor premonitório das declarações de Jiménez, que agora circulam amplamente nas redes sociais.

A morte do cantor e de sua banda também reacendeu debates sobre segurança em voos particulares na Colômbia. A perda de Yeison Jiménez representa um momento de pesar na música latina, e fãs do artista continuam prestando homenagens e lembrando sua carreira e talento.