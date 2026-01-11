   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Cantor colombiano morre em queda de avião após "prever" própria morte

Por Portal Do Holanda

11/01/2026 20h58 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução

A música colombiana amanheceu de luto neste domingo (11) com a trágica morte do cantor Yeison Jiménez, de 34 anos, que faleceu no sábado (10) após a queda de seu avião particular. A aeronave decolou do aeródromo de Paipa, na região de Boyacá, com destino a Medellín, mas não conseguiu ganhar altitude, chocando-se contra o solo próximo a uma área de mata e explodindo em chamas. Não houve sobreviventes, incluindo os músicos que o acompanhavam.

O caso ganhou repercussão ainda maior pelo relato premonitório do próprio artista. Em entrevista semanas antes da tragédia, Yeison contou que Deus teria enviado três sinais em sonhos sobre sua morte iminente. “Em um deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. Deus me deu três sinais, e eu não os entendi”, afirmou o cantor à Caracol Televisión, sem imaginar que suas visões se tornariam realidade tão rapidamente.

Segundo informações do jornal El Colombiano, o voo durou apenas alguns instantes e terminou de forma abrupta logo após a decolagem. A tragédia chocou fãs e gerou intensa comoção nacional, reforçada pelo teor premonitório das declarações de Jiménez, que agora circulam amplamente nas redes sociais.

A morte do cantor e de sua banda também reacendeu debates sobre segurança em voos particulares na Colômbia. A perda de Yeison Jiménez representa um momento de pesar na música latina, e fãs do artista continuam prestando homenagens e lembrando sua carreira e talento.

Bastidores da Política - Amazônia, terra dos esquecidos Bastidores da Política
Amazônia, terra dos esquecidos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução

11/01/2026

Nattan se derrete com sorriso da filha Zuza: "Sonhando com o papai"

Foto: Reprodução

11/01/2026

Samira e Pedro conquistam público e sairão da Casa de Vidro do Sul para o BBB26

Foto: Reprodução

11/01/2026

Marido de Isabel Veloso é amparado durante velório: "Não é fácil ver minha esposa ali"

Foto: Reprodução/TV Globo

11/01/2026

Morre aos 48 anos a atriz Tina Medeiros. de 'Cheias de Charme'

Foto: Reprodução/Instagram

11/01/2026

Isabel Veloso deixou carta aberta pro filho antes de morrer; leia

11/01/2026

Personagem de Grazi Massafera critica BBB26 dentro de novela e cena viraliza nas redes; vídeo

11/01/2026

Wagner Moura disputa o Globo de Ouro neste domingo com filme "O Agente Secreto"

Foto: Roberto Steinberger/Acervo Globo

10/01/2026

De 'Mulheres Apaixonadas' a 'Laços de Família': 7 novelas que revelam a genialidade de Manoel Carlos

Foto: Reprodução/TV Globo

10/01/2026

Morre Manoel Carlos, o criador das icônicas Helenas da TV brasileira

Foto: Reprodução

10/01/2026

Hospital Erasto Gaertner detalha complicações que levaram à morte de Isabel Veloso

Foto: Reprodução/Instagram

10/01/2026

Pai de Isabel Veloso denuncia negligência médica após morte da filha

Foto: Reprodução/Instagram

10/01/2026

Letícia Colin e Michel Melamed reatam casamento após dois anos separados

Foto: Reprodução/Instagram

10/01/2026

Depois de dieta, treinos e cirurgias, Viih Tube revela quantos quilos perdeu

Foto: Reprodução

10/01/2026

Morre influenciadora Isabel Veloso após luta contra o câncer

Foto: Reprodução/Redes Sociais

10/01/2026

Transplante capilar de Tadeu Schmidt viraliza e fãs comparam com Zé Bonitinho

Foto: Reprodução

10/01/2026

Lorena Maria vira página e assume affair com jogador Nathan Santos

Foto: Reprodução

10/01/2026

Tio de Suzane Von Richthofen é encontrado morto em São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram

10/01/2026

Emílio Dantas denuncia Amazon após receber azeite no lugar de PS5

09/01/2026

Vídeo: Amazonense pede desculpas a jovem abandonado em trilha no Pico Paraná

09/01/2026

Aos 24, neta de Carlos Alberto de Nóbrega revela câncer de mama com metástase

Foto: Reprodução

09/01/2026

MC Daniel processa Lorena Maria e pede R$ 30 mil por cada post feito contra ele

Foto: Reprodução/Instagram

09/01/2026

"Cada pequena conquista é um milagre", diz pai de Isabel Veloso sobre filha na UTI

Foto: Reprodução

09/01/2026

Filha de Biel e Tays Reis passa por cirurgia de emergência após acidente doméstico

09/01/2026

Filha de MC Davi fica doente após consumir leite da Nestlé contaminado

08/01/2026

Patixa entra na casa do BBB 26 às vésperas da estreia

Foto: Reprodução/Instagram

08/01/2026

Ex-BBB Isabelle Nogueira comemora compra de casa: 'sonho realizado'

Foto: Reprodução/Instagram

08/01/2026

Sophie Charlotte e Xamã apagam fotos e levantam rumores de término

08/01/2026

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos passeando por Los Angeles


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!