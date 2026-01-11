   Compartilhe este texto
Nattan se derrete com sorriso da filha Zuza: "Sonhando com o papai"

Nattan encantou os fãs ao compartilhar nas redes sociais uma nova foto da filha, Zuza, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Rafa Kalimann. A bebê, que nasceu em 6 de janeiro, aparece sorrindo de olhos fechados, e o artista comentou: “Olha quem tá em casa sonhando com o papai e sorrindo”. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores do casal.

Apesar da correria com a agenda de shows, Nattan mantém o acompanhamento da filha e registra momentos especiais com a pequena. No último sábado (10), após se apresentar em Fortaleza, no Ceará, o cantor falou sobre a rotina agitada e a alegria de acompanhar os primeiros dias de Zuza, demonstrando como concilia carreira e vida pessoal.

O artista também relatou momentos inusitados ao conciliar shows e a paternidade. “Achei que depois que eu fosse pai eu ia ficar mais quieto, ia dar uma aquietadinha nessas loucuras de show, mas gente: hoje eu desci de uma tirolesa”, contou, explicando que a aventura fazia parte de sua chegada ao palco no evento.

Nattan e Rafa Kalimann assumiram publicamente o namoro no fim de 2024. O nome da filha é uma homenagem à avó do cantor, que faleceu em abril do ano passado. Desde o nascimento de Zuza, o casal tem compartilhado momentos da bebê, conquistando seguidores com registros afetivos e divertidos da vida familiar.

