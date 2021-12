Sthe e Dynho movimentam edredom e internautas apontam masturbação; vídeo

Após a declaração de Sthe, o noivo dela Victor Igoh anunciou o fim do relacionamento nas redes sociais. Dynho também está solteiro. Mirella reprovou as carícias do cantor e anunciou o fim do casamento há algumas semanas.

Sthe, inclusive, admitiu em conversa com Aline que pegou três vezes no pênis de Dynho enquanto os dois estavam na piscina na semana passada.

Os dois estavam deitados quando começaram uma movimentação debaixo do edredom levantando as suspeitas de que a influencer estava masturbando o ex-marido de MC Mirella.

