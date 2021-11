Laudo aponta causa da morte de Marília Mendonça e mais 4 em queda de avião

Marília Mendonça, o tio e assessor dela Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto e copiloto morreram após a queda do avião em uma cachoeira, na última sexta-feira (05). A sertaneja estava a caminho de um show que faria na cidade mineira. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Cenipa.

Entretanto, o laudo definitivo será emitido após o resultado de exames complementares, o toxicológico e alcoolemia, que deve sair em 20 dias. Além disso, estão sendo feitas análises neurológicas e cardíacas do piloto, Geraldo Medeiros, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana para verificar se eles tiveram um mal súbito durante o voo.

A cantora Marília Mendonça e as outras quatro vítimas de acidente de avião morreram de politraumatismo contuso, quando há várias lesões graves em órgãos vitais, é o que aponta o médico legista do Posto Médico Legal de Caratinga, em Minas Gerais, Pedro Coelho.

