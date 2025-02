Governo retifica edital do CNU e esclarece critérios de desempate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (3) um edital de retificação do CNU (Concurso Nacional Unificado) para esclarecer o cálculo da nota final e os critérios de desempate aplicados após o curso de formação, nos cargos em que essa fase tem caráter eliminatório e classificatório.

Nesta terça-feira (4), está prevista para ser publicada a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7, além da lista de convocação para os cargos que exigem curso de formação. A data, porém, pode ser adiada. Na última semana, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, vinculada ao MPF (Ministério Público Federal), recomendou a suspensão da divulgação por conflitos com as bancas fiscalizadoras das cotas raciais.

Os convocados devem confirmar a participação nesta terça (4) e nesta quarta (5), acessando a Área do Candidato na página do CPNU, onde deverão responder "SIM" à convocação e realizar a matrícula junto às instituições responsáveis pelos cursos.

Segundo o edital, nos cargos em que o curso de formação tem caráter eliminatório e classificatório, a nota final será calculada somando as notas ponderadas das provas objetivas de conhecimentos gerais (P1) e específicos (P2), a nota da prova discursiva, a pontuação da avaliação de títulos (quando houver) e a nota final do curso de formação, conforme regulamento já publicado.

Para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, a nota do curso de formação será apenas classificatória para os candidatos que concluírem a etapa, já que, nesse caso, a fase tem caráter eliminatório.

Os critérios de desempate definidos no edital seguirão a seguinte ordem: candidatos com 60 anos ou mais até o último dia de inscrição terão preferência, considerando-se a idade mais elevada. Em seguida, serão considerados a maior nota no curso de formação, o maior número de pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos, a maior pontuação na prova de conhecimentos gerais, além de critérios como ter atuado em júri popular, ter prestado serviço eleitoral voluntário e, por fim, a maior idade.

Ao todo, nove cargos exigem curso de formação, com carga horária variando de 140 a 580 horas. Para oito desses cargos, a etapa será presencial, enquanto para o auditor-fiscal do trabalho haverá uma modalidade híbrida.

Após a conclusão do curso de formação, será divulgada a classificação final dos candidatos aprovados dentro do número de vagas imediatas.

CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO CNU

Etapa - Data

Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8 - 4 de fevereiro

Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 4 e 5 de fevereiro

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação - 11 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 11 e 12 de fevereiro

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 3ª convocação para cursos de formação - 18 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 18 e 19 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação - 28 de fevereiro