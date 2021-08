Ufólogo divulga documentos que comprovam ataque de OVNIs a aldeia indígena

Um total de três documentos oficiais exclusivos e um vídeo em alta resolução confirmam que povos indígenas Apiwtxa (ou Ashaninka do Rio Amônia) no Acre, foram alvo de ataques desferidos por Objetos Voadores Não Identificados (OVNI) desde 2013.

Os documentos e o vídeo foram obtidos pelo ufólogo Rony Vernet, engenheiro e pesquisador de fenômenos aéreos não identificados junto à Fundação Nacional do Índio (Funai) e foram disponibilizados no site dele na Internet, após uma solicitação sua através da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Tudo começou no ano de 2013, quando a comunidade da Aldeia Apiwtxa, dos povos indígenas Kampa do Amônia, no Acre, viveu momentos de aflição com a ocorrência de objetos voadores não identificados vistos sobrevoando o local e um deles desceu na aldeia e teria disparado raios de luz contra os índios.

Mas o caso registrado aconteceu em 30 de julho de 2014, levando os índios a pedir ajuda à Funai, que acionou a Polícia Federal e as Forças Armadas para atender à solicitação.

O vídeo foi obtido pela estudante Paula Colares, doutoranda em antropologia que desenvolvia estudos naquela aldeia, naquela noite da visitação do objeto e o material foi disponibilizado pela estudante naquele momento para a Polícia Federal.

A PF iniciou uma investigação em 2014 e, no ano seguinte, 2015, o Ministério Público Federal (MPF) também entrou em ação, após a outra pesquisadora e antropóloga, Carolina Comandulli, relatar o contato com um desses fenômenos.

DOCUMENTOS

No site, Vernet disponibilizou um total de 120 páginas de documentos com as investigações do MPF e Polícia Federal a respeito de supostos ataques de óvnis aos povos indígenas Apiwtxa.

No total de três documentos oficiais exclusivos, obtidos por Vernet junto à Funai, apontam que aqueles povos foram alvo de ataques desferidos por objetos voadores em 2014.

Segundo os dados da Funai, os incidentes cessaram em 2015 na aldeia Apiwtxa, mas recomeçaram em 2016, desta vez nas aldeias indígenas Kampa e Isolados do Envira, quando novamente fenômenos luminosos desceram próximos aos indígenas.

Os índios chegaram a disparar tiros de espingarda contra os objetos voadores que “se parecem com bolas de fogo”, segundo relatos dos indígenas.

Entre os vários relatos enviados à sede da Finai, há de “pessoas foram atingidas pelos feixes de luz disparados pelo objeto e uma mulher teve um episódio de aborto após o ataque”.