Mãe do Wi-fi era gênio da tecnologia e foi subestimada por ser atriz famosa

Atualmente, o Wi-Fi é o sistema mais desejado e procurado no mundo da tecnologia, mas o que poucos sabem é que uma mulher, a atriz e inventora, Hedy Lamarr, é considerada a mãe desse sistema, que permite o acesso aos dados da rede mundial de computadores, a Internet.

A beleza e o poder sedutor dela chamavam a atenção nas telas, mas Hedy brilhava em outros campos. A atriz, que era um gênio na tecnologia, foi a primeira a encenar um orgasmo em um filme, reconhecida como uma das maiores estrelas de Hollywood na década de 1940.

Foi durante a Segunda Guerra Mundial que Hedy Lamarr, que era austríaca e judia, criou um sistema de comunicações para as Forças Armadas dos EUA que serviria de base para a criação tanto do Wi-Fi quanto da telefonia celular.

Na década de 1930, Hedy e um amigo, também inventor, George Antheil, desenvolveram um sistema de torpedos guiados por rádio que eram impossíveis de serem detectados pelo inimigo nazista, assim como uma tecnologia de espectro alargado por salto de frequência que resultou na criação do primeiro padrão de conexão Wi-Fi (o IEEE 802.11) no ano de 1997.

PATENTE

O equipamento criado por ela e o amigo foi patenteado em 1940 e batizado de “Hedwig Eva Maria Kiesler”, nome verdadeiro dela.

O fato de ser atriz a envolveu em polêmicas quanto ao talento na área da tecnologia, mas o documentário denominado “Bombshell: The Hedy Lamarr Story” garante o reconhecimento a essa mulher extraordinária.

A invenção do Wi-Fi, afinal, deu-se pela Wireless Ethernet Compatibility Alliance (hoje Wi-Fi Alliance), formada por seis empresas naquele ano e atualmente composta por cerca de 800 empresas.

Já o termo Wi-Fi foi criado pela agência de marketing Interbrand, encarregada do lançamento da marca e depois de apresentar 10 sugestões de nomes à Wi-Fi Alliance, escolheu esse.

Um dado interessante para o estabelecimento desta tecnologia ocorreu no início dos anos 1970, quando foi criada uma rede sem fio chamada ALOHAnet, que demonstrou ser possível enviar dados sem o uso de fios entre as ilhas do Havaí.

Em 1991, as empresas AT&T e NCR criaram o precursor do sistema de Wi-Fi como uma forma de conectar caixas registradoras, chamado WaveLAN, como explica a revista New Scientist.

Esta tecnologia inicialmente não recebeu crédito, mas aos poucos se tornou tão popular que o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) criou o padrão 802.11 hoje chamado de Wi-Fi, considerado fundamental para as comunicações.