Jovem que degolou esposa nos EUA tinha ataques de raiva desde infância

Um dia, no caminho para casa, Shelly viu o carro de Maise na garagem e a porta da frente aberta. Ao aproximar-se, viu o chão com pegadas de sangue que levavam até o banheiro. Lá, encontrou Maise, com a garganta cortada.

O casal sempre brigava porque a mãe ficava sempre do lado do filho, e quando Robert viu que jamais conseguiria controlar Derek, ele pediu o divorcio.

Ansioso e imprevisível, tinha ataques de raiva, chegando a quebrar brinquedos quando ficava com raiva. Uma vez ao pedir para a mãe comprar um brinquedo e ouvir um não, ele quebrou o produto com fúria.

Nascido em 13 de novembro de 1991, em Marshfield, Wisconsin, Gabriel Campos Lietz, filho de Shelly Lietz, mais conhecido por Derek Campos, cresceu adquirindo hábitos considerados estranhos, como nunca tocar a comida com as mãos e apenas observar os brinquedos e os organizar.

