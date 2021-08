Igreja de São Marcos em Veneza tem mais de 4,2 mil mosaicos de ouro

Situada na cidade italiana de Veneza, a Basílica de São Marcos, é conhecida como a ‘Igreja de Ouro’ por ter mais de 8 mil metros quadrados de mosaicos, dos quais 4,2 mil são desse mineral precioso.

Mas além da opulência mineral, a igreja é cercada de lendas como a de que abrigaria os restos mortais do evangelista e que estes estariam preservados em banha de porco.

Construída a partir de 832, mas o prédio original foi incendiado durante uma revolta no ano de 976. Mas com saques trazidos das Cruzadas, a basílica foi transformada num símbolo de opulência que permaneceu até o século 16.

Um século depois, teve início a construção atual e em 1807, tornou-se a catedral da cidade.

Outra curiosidade da igreja é que ela tem 500 colunas de minerais como jaspe, alabastro, pórfiro de mármore adornando o templo.

Uma história considerada lenda é a de que a igreja abriga o corpo do evangelista São Marcos, cujos restos mortais teriam sido contrabandeados do Egito para a cidade italiana. Outra lenda diz que os restos mortais estão preservados em um barril de banha de porco.

Os agentes de turismo da cidade relatam ainda outra peça das lendas envolvendo a igreja. São Marcos viajava pela Europa e em Veneza, encontrou-se com um anjo que o avisou de que o seu corpo descansaria naquela cidade.

Por esse motivo, a estátua do santo naquela cidade, refere-se a essa lenda, pois está cercada de anjos.



MOSAICOS

Os mosaicos da igreja foram criados no Século 13 e retratam a história do cristianismo, desde o Velho Testamento até a chegada de Cristo, com referências à vida de São Marcos. O único que sobreviveu inalterado à passagem do tempo mostra o transporte de São Marcos à basílica.

As estátuas em sua maioria são de santos reverenciados em Veneza e quatro delas foram substituídas em 1511, após um terremoto que as destruiu.

Criados no Século 2 para adornar o Arco de Trajano, em Roma, os cavalos de São Marcos foram enviados 200 anos depois para Constantinopla e instalados no Hipódromo. Em 1204, o duque de Veneza, Enrico Dândolo, saqueou a cidade e os trouxe para a basílica.

Mas Napoleão Bonaparte levou as estátuas para o Arco do Triunfo em Paris e após a Batalha de Waterloo, foram devolvidos aos italianos. Hoje, os originais estão no museu da igreja e réplicas adornam a fachada.

Baseado na planta da Igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla, demolida em 1461, o desenho da basílica é de uma cruz grega, com quatro braços de mesmo comprimento. Os domos marcam cada ponta, assim como o centro da cruz.