Em Casimiro de Abreu, morador conveceu milhares de pessoas a esperar visita de 'Jupterianos'

Situada a 140 quilômetros da capital do Estado do Rio de Janeiro e com uma altitude de 17 metros, a cidade de Casimiro de Abreu tem uma curiosidade intrigante: no ano de 1980 reuniu milhares de pessoas para um encontro com supostos “jupterianos”.

Conhecida ocorrência de relatos frequentes de eventos relacionados a Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), a cidade, que leva o nome de seu filho ilustre, o poeta Casimiro de Abreu, entrou para a história da Ufologia com esse evento.

A visita teria sido informada a um morador, Edílcio Barbosa, autodenominado como “Mensageiro de Júpiter” e marcada para o dia 8 de março daquele ano. Não se sabe como, mas recebeu crédito de milhares de pessoas, de dentro e fora da cidade, que se deslocaram para acompanhar a prometida aparição de um disco voador, supostamente vindo de Júpiter, que pousaria em uma fazenda local.

O fato foi, inclusive, registrado no documentário curta-metragem denominado “Efeito Casimiro”, da diretora Clarice Saliby, lançado em dezembro de 2013.

As estimativas do número de pessoas na época foi de 10 a 30 mil, incluindo imprensa e órgãos internacionais, polícia federal e até o Exército, cujos representantes esperaram no entorno da fazenda Nossa Senhora da Conceição, a 10 km do centro, local marcado para a chegada de um disco voador e seus tripulantes.

O então prefeito Célio Sarzedas, mobilizou outras autoridades e preparou uma recepção oficial para os alienígenas, que incluía desfile oficial pela cidade, café da manhã, baile e a entrega de uma enciclopédia aos jupterianos.

DECEPÇÃO

Prevista para acontecer às 5h20 da manhã do dia 8 de março, horário de Brasília (algumas fontes mencionam 5h40), numa área delimitada para o pouso, sem a presença de humanos, o anunciado disco voador não apareceu.

Mesmo com todo o ritual divulgado pelo próprio mensageiro de Júpiter nos “10 mandamentos dos ETs”, trazendo uma série de instruções que deveriam ser seguidas durante o evento, população reunida madrugada, os “jupterianos” não apareceram.

Houve tumulto, Barbosa quase foi linchado e saiu do local escoltado pela polícia. Ele, que se dizia ufólogo e também vidente, teria se convencido do avistamento de uma “bola de luz” cruzando o céu e retornando em seguida, pouco depois das 0h do dia 2 de março, que seria a confirmação da visita dos alienígenas.

Casimiro de Abreu virou chacota nacional, mas continuou a tomar para si a fama de escolhida preferencialmente para o aparecimento de OVNIs no país.

Meses depois, Barbosa disse que eles não aprovaram um evento para tanta gente, o que havia inviabilizando o pouso. Dois meses depois, ele teria recebido dramáticas informações dos jupterianos, que perderia a perna esquerda em dois meses e morreria, o que acabou acontecendo por conta de sequelas de diabetes.