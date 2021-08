Conheça a trágica história de gêmeo siamês que tinha 'face do mal' que o levou a morte

No Século 19, pessoas com anomalias físicas eram atrações em alguns locais de eventos na Europa e Estados Unidos. E um dos mais conhecidos, pelo menos na literatura inglesa, foi Edward Mordrake, porque teria um ‘gêmeo do mal’ na parte de trás de sua cabeça.

O mais incrível é que diziam que esse 'gêmeo' teria levado Mordrake ao suicídio.

O homem com duas faces foi notícia em 8 de dezembro de 1895, no jornal Boston Sunday, em artigo intitulado de “The Wonders of Modern Science”, apresentando uma lista de ‘aberrações humanas’.

Nessa lista, havia sereias, homens caranguejos e Edward Mordrake, o rapaz com duas faces. De acordo com o jornal, ele era um jovem de boa aparência, da elite, inteligente e músico de rara habilidade, com esse diferencial de ter um gêmeo acoplado na parte inferior de sua cabeça, perto da nuca.

Havia, no entanto, uma situação complexa. Esse segundo rosto era considerado “adorável como um sonho, horrível como um demônio” porque a estranha face tinha pensamentos malignos, atormentando Mordrake, debochando dele sempre que podia, especialmente na hora de dormir.

Ele dizia ouvir sussurros de seu 'gêmeo' sugerindo “coisas das quais eles só falam no inferno”, o que teria sido um tormento tão grande que o fez tirar a própria vida aos 23 anos.

Antes do suicídio, Mordrake deixou um bilhete pedindo que sua família destruísse a outra face, para eviar que os sussurros continuassem em seu túmulo.

FALSO OU VERDADEIRO?

Essa história de Mordake tornou-se muito divulgada em toda a América, o que levou, em 1896, a dupla de médicos Walter L. Pyle e George M. Gould incluí-la no livro ‘Anomalias e Curiosidades da Medicina’.

Mas Alex Boese, do blog Museum of Hoaxes, publicou a notícia que colocou, literalmente, água na fervura dessa história. Segundo ele, Charles Lotin Hildreth, um dos responsáveis por fazer esse caso viralizar, era poeta e escritor de ficção científica, criando histórias sobrenaturais.

Para Boese, as pistas confirmam ser lendas o enredo de Mordrake e o 'gêmeo do mal'. Hildreth, na verdade, teria até mesmo criado a ‘Royal Scientific Society’ para usá-la como fonte, pois no século 19 não havia nenhuma organização com esse nome no ocidente.

Assim, ficou provado que o artigo de Hildreth sobre Edward Mordrake e o “gêmeo do mal” era uma ficção bem elaborada, que acabou enganando muitos incautos e continua até hoje, pois alguns sites ainda divulgam a história como verdadeira.