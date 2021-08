Conheça a história por trás da foto de Einstein mais famosa do mundo

Por que um dos maiores gênios da humanidade, o físico e matemático Albert Einstein (1879-1955), ganhador do Prêmio Nobel de Física, teve sua foto mostrando a língua consagrada ?

A história da foto do criador da Teoria da Relatividade, que estabeleceu a relação entre massa e energia, formulou a equação mais famosa do mundo: E = mc² e ganhou o Nobel por suas descobertas sobre a lei dos efeitos fotoelétricos, está no tédio com os famosos paparazzi.

A foto foi tirada na noite de 14 de março de 1951, quando Einstein saía de uma festa de comemoração dos seus 72 anos, no Princeton Club, em New Jersey, nos Estados Unidos.

O gênio estava acompanhado de Frank Aydelotte, diretor do Instituto de Estudos Avançados dos Estados Unidos, onde Einstein trabalhava, e pela esposa do diretor, Marie Jeanette.

Einstein já tinha passado por várias sessões de fotos na porta do clube e quando entrou dentro do carro, para ir embora, o fotógrafo Arthur Sasse, da agência de notícias United Press International (UPI), o seguiu para fazer uma última imagem do. Já sentado no banco traseiro do carro, entre seu diretor e esposa, Einstein ouviu o pedido para que desse um sorriso para sair bem na foto.

LÍNGUA À MOSTRA

O cientista, provavelmente já cansado e entediado com tanta movimentação, reagiu de forma inusitada e contrária ao pedido do fotógrafo.

Einstein então, franziu a testa, arregalou os olhos e mostrou a língua. Sasse foi rápido captando a imagem inusitada do físico alemão. Nenhum dos dois poderia imaginar, segundo historiadores, que ali nasceria a foto mais famosa do cientista e uma das imagens mais famosas da história da humanidade.

Na agência, os jornalistas chegaram a pensar em não publicar a imagem, preocupados em ofender o cientista por fazer referência à tese de que todo cientista é maluco, mas acabaram divulgando o retrato e se surpreendendo com os resultados.

Einstein gostou tanto da foto que pediu para fazer várias cópias, enquadrando somente sua imagem, autografou e deu de presente para amigos em datas especiais, como aniversários e o dia de Natal.

A fama da imagem foi tamanha que no ano de 2017, uma cópia autografada por Einstein foi leiloada por US$ 125 mil (cerca de R$ 650 mil), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A foto leiloada tinha “Einstein. 51”, o que indica ter sido assinada no mesmo ano do registro, em 1951.