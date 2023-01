WhatsApp libera criação de Comunidades no Brasil; veja como funciona

Em comum, todas as comunidades têm um canal sinalizado por um megafone que permite que o administrador mande avisos para todas as pessoas. O administrador poderá: enviar mensagens a todos os membros inserir e remover membros e grupos criar novos grupos dentro da comunidade apagar mensagens ou arquivos de mídia considerados abusivos.

Manaus/AM - A partir desta quinta-feira (26), o WhatsApp vai começar a liberar no Brasil o recurso de Comunidades, uma funcionalidade para reunir grupos relacionados no WhatsApp sob um guarda-chuva.

