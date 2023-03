Vítimas mortas após queda de helicóptero são identificadas

A aeronave havia levado os três passageiros para almoçar no litoral paulista e no retorno o acidente aconteceu a poucos quilômetros do local de pouso.

O helicóptero é um Robinson R44, prefixo PR-PGC, operado pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais. Segundo Sergio Gegers, advogado da Helimarte, ainda não há confirmação sobre as causas do acidente e a empresa está prestando auxílio às famílias.

As vítimas mortas após a queda de um helicóptero, nesta sexta-feira (17), na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, foram identificadas. A aeronave despencou entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland.

