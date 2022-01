Sob efeito de drogas, homem acorda com intestino exposto após namorada abrir sua barriga

Um jovem de 22 anos que dormiu na praia do Hermitão, no município de Guarapari (ES), com a namorada de 20 anos, acordou com o intestino exposto. O casal estava sob efeito de LSD na praia, conhecida por ser deserta, e adormeceram no local.

A jovem é estudante de medicina e relatou ao namorado que sonhava realizar uma cirurgia. Após o namorado dormir, ela cortou seu abdômen com uma garrafa de vidro. Parte do intestino delgado do rapaz foi retirada e encontrada enrolada em uma canga na praia em que estavam.

O caso aconteceu no último dia 16, mas viralizou nas redes sociais neste domingo (30). No hospital o casal chegou a atribuir o ferimento a uma briga, mas confirmaram o uso de drogas e disseram não se lembrar do ocorrido. O homem foi levado ao hospital pelo Samu e seu quadro é estável. Até o momento ninguém foi preso.