Sem o braço esquerdo, motorista deficiente é multado por 'mão para fora do carro'

Um homem deficiente físico, que não tem o braço esquerdo, foi multado no centro de Vitória, no Espírito Santo, após entrar com o carro em sua garagem supostamente com o braço para fora da janela, no dia 15 de dezembro de 2021. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) argumentou a possibilidade de que o veículo estivesse sendo dirigido por outra pessoa, mas o comerciante, que preferiu não se identificar, garantiu ao G1 que era ele quem estava conduzindo o carro. “Poderia ter me dado a multa por outras coisas e não teria nem recurso, mas essa? Já recorri", comentou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.