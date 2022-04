Silveira está com tornozeleira desligada desde a Páscoa, diz secretaria ao STF

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, informou nesta segunda-feira (25), ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) está sem monitoramento eletrônico desde o domingo de Páscoa (17).

Segundo a CNN, a secretaria afirmou que “não é possível informar, fidedignamente, a localização atual e a real situação do equipamento, nem se houve ou não o rompimento da tornozeleira instalada, visto que a descarga completa da bateria impede a coleta de dados gerados pelo software de monitoração”.

Daniel Silveira teve a tornozeleira eletrônica instalada no dia 31 de março, após se negar a cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o órgão do governo de Brasília, o aparelho está descarregado desde as 18h06 do último dia 17. De lá para cá, foram feitas diversas tentativas de contato com representantes de Daniel Silveira.

“Esclarecemos que nenhuma diligência foi determinada no momento da descarga, tendo em vista que o monitorado encontrava-se no estado do Rio de Janeiro, ou seja, fora da área de atuação deste CIME [Centro Integrado de Monitoração Eletrônica]”, justificou a diretora do CIME, Ivani Matos Sobrinho.