Por 9 votos a 2, STF decide a favor das medidas impostas por ministro a Daniel Silveira

Silveira chegou a passar a noite em seu gabinete na Câmara para não colocar o equipamento. Após a pressão, o deputado compareceu ontem (31) à Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal e cumpriu a decisão do ministro que foi determinada na sexta passada (25).

Moraes havia fixado uma multa diária de R$ 15 mil e mandou bloquear as contas do deputado após o mesmo resistir à determinação do ministro de colocar a tornozeleira eletrônica.

