Políticos americanos pedem extradição de Bolsonaro dos EUA

Alexandria Ocasio-Cortez, deputada democrata por Nova York, disse que "Quase dois anos depois que o Capitólio dos EUA foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com o governo democraticamente eleito de Lula".

Bolsonaro está em Orlando, na Flórida, desde o dia 31 de dezembro, último dia do seu mandato no Brasil.

Pelo menos cinco políticos americanos usaram as redes sociais, neste domingo (08), para defender a extradição Jair Bolsonaro (PL) dos Estados Unidos após ataques terroristas de apoiadores do ex-presidente ao Congresso Nacional.

