Polícia vai investigar PM que pediu adolescente em casamento

A Polícia Militar de Pernambuco informou que vai investigar o policial militar que pediu uma adolescente de 15 anos em casamento, na saída da escola onde ela estuda no município pernambucano de Toritama. Um vídeo viralizou e causou revolta nas redes sociais.

Em nota, a PM confirmou que “o referido vídeo é verdadeiro”, e que “o comandante do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), o qual o policial militar é lotado, abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), afim de apurar as circunstâncias do fato”.

Nas imagens, um policial não identificado do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (BEPI) da Polícia Militar de Pernambuco (que aparenta ter mais de 30 anos) espera a adolescente do lado de fora da escola, com um buquê de flores e pede a adolescente em casamento com uma caixa contendo alianças. A adolescente aceita o pedido e os dois se beijam na boca.

O caso gerou revolta nas redes sociais pela diferença de idade do casal e a jovem ser menor de idade.