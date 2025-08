Paraquedista morre após colidir com outro no ar em Boituva

Um paraquedista de 44 anos morreu após colidir com outro, no ar, neste sábado (2), no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, em São Paulo. A vítima foi identificada como Thomas Storino Britis.

De acordo com a polícia, Thomas saltou e colidiu com outro paraquedista em queda livre. Os paraquedas de ambos foram abertos e durante o acidente, o joelho do paraquedista atingiu a cabeça de Thomas.

A vítima foi levada ao Hospital São Luis, mas não resistiu. Já o outro paraquedista foi transferido para São Paulo.

Thomas era empresário e morava em Pouso Alegre (MG). O homem era CEO da empresa de telecomunicações Voluy.