Onça morre atropelada no Ceará e acaba virando ensopado

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) confirmou que a Polícia Civil do Estado (PCCE) já está investigando a ocorrência. Em nota oficial, o órgão informou que "diligências e oitivas serão realizadas para elucidar o caso".

Uma onça-parda morreu após ser atropelada por um carro na BR-404, em Morrinhos, no interior do Ceará, na última quinta-feira (15). O caso ganhou contornos inusitados e preocupantes quando moradores da região recolheram a carcaça do animal e a utilizaram para preparar um ensopado.

