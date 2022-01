Ômicron: risco de hospitalização é de cerca de um terço da Delta

O risco de internação de pessoas contaminadas pela variante ômicron do coronavírus corresponde a um terço do risco de quem pegou a variante delta. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade de Cambridge, divulgada neste fim de semana pela Agência de Saúde do Reino Unido.

O estudo acompanhou 528 mil britânicos infectados pela ômicron e 573 mil com a variante delta. O país enfrenta um novo surto de covid-19 e terminou o ano com um recorde. Na sexta-feira, quase 190 mil pessoas no Reino Unido tiveram diagnóstico positivo para a doença. Foi o maior número de casos em 24 horas desde o começo da pandemia, em março de 2020.

A pesquisa confirmou que a ômicron é muito mais transmissível que as outras variantes, mas é menos agressiva que a delta. Apesar do aumento progressivo do número de infecções, o número de pacientes internados que precisaram de ajuda de equipamentos para respirar permaneceu estável durante todo o mês de dezembro.

O estudo concluiu também que o risco de internação é bem menor para quem está vacinado. Quem tomou pelo menos duas doses de imunizante tem 81% de chance de não precisar de ser internado do que as pessoas não vacinadas.

De acordo com o portal Nosso Mundo em Dados, no Reino Unido, 70% da população já concluiu o ciclo de vacinação. Ainda segundo a pesquisa, apesar do recorde histórico do número de novos casos diários de covid-19, a quantidade de pessoas internadas corresponde a um terço do registrado em janeiro do ano passado. Naquela época, eram mais de 34 mil hospitalizações por dia. Agora, são cerca de 12 mil.