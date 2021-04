Nova cepa: Cientistas dizem que Brasil está virando celeiro do coronavírus

Cientistas estão preocupados com o descontrole da pandemia e o surgimento de novas cepas do coronavírus no Brasil. Isso porque após o surgimento da variante P1. que surgiu no Amazonas e provocou a segunda onda da covid no Brasil, uma nova mutação foi encontrada no interior de São Paulo é considerada a nova ameaça.

Segundo os pesquisadores, a alta taxa de transmissão, o desrespeito às medidas restritivas e demora para identificar precocemente essas variantes tornam o Brasil um potencial “celeiro de novas cepas do coronavírus”, como explica o epidemiologista da Fiocruz Rafael Dhalia: “Sabe onde a P1, de Manaus, foi identificada? No Japão, por causa de um brasileiro que chegou febril e eles decidiram sequenciar o vírus. Logo, foi necessário uma pessoa sair do Brasil para descobrir a P1. É vergonhoso", disse em entrevista ao Uol.

De acordo com a universidade College London, no Reino Unido, a pandemia no Brasil está descontrolada. O termômetro para esta afirmação é a média da taxa de transmissão que está há meses acima de 1, o que comprova esse descontrole.

Para a professora Mônica Bolle, da Universidade Johns Hopkins, se o país não tomar medidas urgentes, o vírus só vai ganhar mais corpo e novas e mais perigosas versões em um ciclo vicioso: “No Brasil, o vírus está cheio de possibilidades de replicação e mutação. Não é surpreendente que novas variantes surjam, é inevitável. Tampouco é surpreendente que a P1, por exemplo, evolua", afirma.

Ela pontua que a questão mais preocupante, além da quantidade de mutações, é se elas são mais transmissíveis, os efeitos que causam e seu potencial de perigo.