No BBB 25, Renata questiona gêmeos e teme fim do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renata resolveu confrontar João Pedro e João Gabriel na noite desta quinta-feira (3), após a Prova do Líder, no BBB 25. A bailarina questionou os aliados por falas deles, gerando clima ruim no quarto.

A sister começou a conversa dizendo que os gêmeos começaram a tratá-la de maneira diferente após a Vitrine: "Fui deixando para lá, fazendo vista grossa. Aí teve o dia do João Pedro na festa, até hoje tu nunca me pediu desculpas disso.

Renata também citou acusações que os gêmeos fizeram a ela: "Primeiro você disse que eu, Eva e dona Vilma falava mal de vocês dois. Dois, disse que eu estava usando vocês para chegar na final".

"Assim? Desse jeito? Eu não lembro de ter falado isso. Não falei!", disse João Pedro. João Gabriel disse que a conversa não havia acontecido deste jeito.

A sister continuou: "Aí tu pegou e falou assim 'a Renata me colocaria no Paredão pelo dinheiro'. Aí eu fiquei pensando assim... O que que o João Pedro pensa? Que tipo de aliada que eu sou para colocar um outro aliado meu no Paredão?".

"Se vocês não quiserem jogar comigo porque vocês não confiam em mim, tá tudo bem. Não decido quem vai para final, não decido usar ninguém assim", completou a cearense.

É porque chegou o momento, aí agora você vai usar isso contra nós!", comentou João Gabriel, lembrando que Eva e Vilma, aliadas de Renata, foram eliminadas.