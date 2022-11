Musa do Caldeirão, Michelle Mibow é achada morta em casa em SP

Destaque no carnaval paulista e musa do ‘Caldeirão’, Michelle da Costa Chagas, a Michelle Mibow, foi encontrada morta na noite dessa segunda-feira (7) dentro de casa, no litoral de São Paulo.

O marido de Michelle, que é bombeiro, encontrou Michelle caída no chão e tentou reanimá-la, mas ela acabou morrendo. A suspeita é que Michelle tenha sofrido um infarto.

Michelle era bailarina, coreógrafa e já foi rainha de bateria da Escola de Samba União Imperial e da Unidos do Morro. Atualmente, ela era madrinha de bateria Chapa Quente.

Em 2013, Michelle foi finalista no quadro Musa do Caldeirão do Huck, na Globo.