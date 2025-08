Mulher agredida com 61 socos passou por cirurgia de 7 horas para reconstruir rosto

A estudante Juliana Soares, de 35 anos, passou por uma cirurgia de sete horas para reconstrução facial após ser brutalmente espancada pelo ex-namorado, Igor Cabral, de 29 anos. O caso aconteceu dentro do elevador de um condomínio no bairro Ponta Negra, em Natal (RN), e foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio.

As imagens mostram o momento em que Juliana é agredida com 61 socos na cabeça e no rosto durante uma discussão motivada por ciúmes. O médico responsável pela cirurgia, Kerlison Paulino, afirmou que os ferimentos da vítima eram comparáveis aos de um acidente de moto sem capacete. Juliana sofreu fraturas no olho direito, mandíbula e região próxima ao nariz.

Segundo a delegada responsável pela investigação, Victória Lisboa, o vídeo representa uma “prova inquestionável da vontade de matar”. O espancamento durou apenas 34 segundos, mas foi suficiente para deixar marcas profundas tanto físicas quanto emocionais. “Foi do décimo sexto andar até o térreo, ele me esmurrando sem parar”, relatou a vítima ao Fantástico.

A violência doméstica que chocou o país ocorreu no dia 26 de julho. Antes do ataque, o casal havia sido visto aproveitando a área de lazer do condomínio. Após o crime, Igor Cabral fugiu, e a polícia continua em busca do agressor, que já é considerado foragido.

O caso reacendeu o debate sobre violência contra a mulher e a importância da prevenção e do combate a esse tipo de crime. Juliana, apesar do trauma, declarou que pretende transformar a dor em força para ajudar outras mulheres vítimas de agressão.