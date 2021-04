Ministro da Saúde quer adequar indústrias de vacinas animais para humanos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a meta do governo federal é de manter a vacinação do Brasil em uma média de 1 milhão de doses distribuídas por dia. A informação foi dada em coletiva de imprensa neste sábado (3), após uma reunião do ministro com o presidente da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo a CNN Brasil, para isso, o ministro afirmou que está em análise com autoridades sanitárias e com a Organização Mundial da Saúde a adequação de indústrias de vacina animal para que elas também produzam vacinas para humanos.

O ministro também reiterou a importância de se manter as medidas de distanciamento social e utilização de máscaras. Além disso, Queiroga afirmou que conversou com o Ministro da Defesa, Walter Braga Netto, sobre a utilização das Forças Armadas para ajudar na distribuição das vacinas.

Questionado como as Forças Armadas poderão ajudar no programa, Queiroga disse que ainda não existe um plano, pois a conversa com Braga Netto é recente. Ele lembrou que as Forças já costumam auxiliar nos programas de vacinação.

Porém, o ministro afirmou que o problema do país não é logística, mas a falta de vacina. Queiroga voltou a dizer que as medidas de distanciamento são importantes, mas que o lockdown nacional não é um assunto em pauta.

"Evitar lockdown é a ordem, mas temos que fazer o dever de casa. Mas o dever de casa é de toda a população. Por mais que nós falemos todos os dias sobre isso, não vemos a população tendo adesão às medidas. Não adianta fazer isso à medida da imposição. Não é a lei que vai fazer isso, as pessoas têm que acreditar no que estamos fazendo", disse.

