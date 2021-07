Manifestações pelo Brasil pedem impeachment de Bolsonaro; vídeos

VAI LOTAR, SALVADOR! Esse é só o começo do ato na capital baiana. Video via Jonas Santos. #3J #3JPovoNasRuas #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/ILVlHK69JG

Em São Paulo, que costuma ser palco das maiores manifestações no país, o ato foi marcado para a tarde com concentração em frente ao Masp, na Avenida Paulista. Cerca de 600 policiais reforçam o esquema de policiamento. Em outras cidades como Manaus e Brasília, a manifestação também ocorre à tarde. Nas redes sociais, o ato é chamado de “3JForaBolsonaro”.

Diversas cidades do Brasil foram palco de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (3). O ato originalmente marcado para o dia 24 de julho foi antecipado para hoje após o STF autorizar abertura de um inquérito contra Bolsonaro, para apurar suspeitas de prevaricação do presidente no caso da Covaxin.

