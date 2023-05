Mais 8 corpos são encontrados em terra Yanomami

A PF intensificou as ações em toda a Terra Indígena Yanomami também em razão do confronto entre PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Ibama (órgão ambiental) com garimpeiros ligados ao tráfico de drogas, no domingo (30).

As vítimas não são indígenas, o que faz os envolvidos na apuração acreditarem que a ação tenha sido retaliação pelo ataque sofrido no sábado, quando a comunidade fazia cerimônia fúnebre.

As causas da morte ainda estão sendo apuradas pela Polícia Federal e a segurança na região foi reforçada, com o apoio da Força Nacional.

Oito corpos foram encontrados na encontrados na região do Uxiú, na Terra Indígena Yanomami, mesmo local onde no sábado (29), garimpeiros assassinaram um indígena e balearam mais dois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.