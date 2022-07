Macacos são flagrados bebendo cerveja e fumando em bosque; veja vídeo

Em nota, a Agência Municipal de Meio Ambiente informou que é crime alimentar animais de vida livre e afirmou que implanta placas orientativas e faz trabalho de educação ambiental nos parques de Goiânia (veja no fim do texto a nota completa com recomendações da Amma).

Em um dos vídeos, que viralizou nas redes sociais, um macaco-prego está com um cigarro de palha na boca no pátio da Universidade Federal de Goiás. Em outro, um macaco aparece tomando um refrigerante. Em uma foto, outro aparece fumando.

