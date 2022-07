Jovem tem sangramento misterioso por nariz, boca e ouvidos, e passa por cirurgia

Uma jovem, de 17 anos, precisou passar por uma cirurgia, em Santa Catarina, de retirada das glândulas adenoides após sofrer com um sangramento misterioso pelo nariz, boca e ouvidos. Ainda não há um diagnóstico e o material passará por biópsia, mas os médicos resolveram retirar as glândulas por serem a única alteração possível.

