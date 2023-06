Jovem morre em grave acidente no dia do próprio aniversário

Gustavo Henrique Marra da Silva morreu em um grave acidente de carro na BR-153, no município de Rialma, em Goiás, nesse domingo (9), dia em que completaria 19 anos.

O jovem estava acompanhado do tio, Raimundo Nascimento, que foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade hospitalar em estado grave. Leandro Nascimento dos Santos, condutor do outro carro envolvido no acidente, também morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.