"Ice": nova droga derivada da maconha preocupa autoridades no Brasil

Uma nova droga de alto poder viciante, chamada “ice”, tem despertado preocupação entre autoridades e especialistas em saúde pública no Brasil. Com distribuição crescente por redes sociais e aplicativos de mensagens, a substância vem sendo consumida principalmente por jovens de classe média e alta, onde já tem provocado impactos severos em famílias.

O “ice” é uma forma refinada da maconha, produzida a partir da flor da planta, que passa por um processo de congelamento e filtragem. O resultado é uma versão muito mais concentrada do princípio ativo (THC), o que a torna até dez vezes mais viciante e cinquenta vezes mais cara que a erva comum.

Inicialmente importada, a droga já começou a ser produzida no território nacional, ampliando sua oferta e facilitando o acesso. Segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, traficantes utilizam plataformas digitais para comercializar o produto, oferecendo entrega direta ao consumidor. Imagens obtidas durante as apurações mostram como as vendas ocorrem de forma discreta, mas organizada, nos ambientes virtuais.

A Operação On Ice, deflagrada pela polícia paulista, desarticulou uma quadrilha envolvida na produção e distribuição da substância. A investigação ocorreu em três etapas: primeiro, foi preso um distribuidor com atuação junto à alta sociedade; depois, os responsáveis pela fabricação da droga; por fim, a força-tarefa alcançou o núcleo financeiro do grupo criminoso.