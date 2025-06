Canoa com duas crianças naufraga no Rio Amazonas em Itacoatiara

Manaus/AM- Uma canoa com duas crianças e dois casais naufragou na manhã desta segunda-feira (30), no Rio Amazonas, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. A família estava a caminho da Comunidade do Arari, onde mora no momento da fatalidade.

O acidente ocorreu por volta das 11h, nas proximidades do porto da cidade. Na ocasião, quatro adultos, uma criança de colo e outra de aproximadamente três anos atravessavam o rio na canoa.

Por conta do forte banzeiro, as águas invadiram a pequena embarcação a levaram a pique. Populares e pescadores que estavam na área saíram em disparada ao socorro das vítimas e conseguiram resgatá-las.

As duas crianças foram levadas para o Hospital Regional José Mendes, uma delas desacordada, e recebem atendimento médico. Na noite do último sábado (28), outro acidente já tinha sido registrado no porto.

Na ocasião, Manoel Filho Gaia Moreira, de 52 anos, se desequilibrou ao tentar subir em um barco e caiu no rio. Ele permanece desaparecido até o momento.