IBGE abre concurso para o Censo 2022 com salários de até R$ 3,6 mil

São 1.781 vagas para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), com contrato de 5 meses, e remuneração de R$ 1.700,00; Já para o cargo de Coordenador Censitário de Área (CCA) são um total de 31 vagas, com contrato de 7 meses, e salário de R$ 3.677,27.

Com um total de 1.812 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu dois processos seletivos para contratação temporária de pessoal. Os editais foram publicados nesta terça-feira (14), no Diário Oficial da União.

