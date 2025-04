Genro e sogra protagonizam despedida marcante no BBB

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A noite desta quarta-feira (16) ficará marcada na história do BBB 25. Joselma e Guilherme protagonizaram uma das despedidas mais emocionantes de todas as edições do programa. A pernambucana foi eliminada do reality com 67,19% dos votos.

Antes de deixar a casa, Joselma e Guilherme tiveram uma conversa sincera e carregada de emoção. "Meu filho, vá ser feliz aqui. Deixa eu viver minha vida", aconselhou a sister.

Chorando muito, Guilherme agradeceu pela parceria e pelo apoio da sogra durante o confinamento. "Obrigado por ter entrado comigo", disse ele, com a voz embargada. Joselma, então, reafirmou o motivo que a levou a aceitar o desafio. "Por amor. Pra você também ficar".

Visivelmente abalado, Guilherme fez questão de incentivar a sogra a acreditar mais em si mesma. "Esse discurso é para a senhora acreditar mais na senhora. Eu tenho certeza que a senhora ganharia esse programa se acreditasse na senhora. Por favor, confie na senhora. Eu confio tanto", declarou, às lágrimas. Ele seguiu: "Eu queria tanto que a senhora se enxergasse como eu enxergo a senhora".

Emocionada, Joselma fez questão de tranquilizar o genro e motivá-lo a seguir firme na disputa. "Meu filho. Deus abençoe. Pelo amor de Deus, levanta essa cabeça e siga em frente. Era o seu sonho, da sua vida. Eu fiz parte do seu sonho. Por amor, eu fiz parte, meu filho. Eu aguentei, eu superei tantos medos por amor a você", disse a pernambucana.

No fim da conversa, Joselma revelou que tinha medo de estar prejudicando o jogo do genro no BBB 25. "E por amor eu quero ir para você não sair. Eu estou atrapalhando a sua jornada até o final", disse a sogra. Ainda muito emocionado, Guilherme respondeu. "A senhora nunca atrapalhou nada", comentou o brother.