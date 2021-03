Fiocruz pede medidas mais rígidas em 24 estados para conter avanço da Covid

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta terça-feira (23) um boletim em que alerta para a necessidade de medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid-19 no Brasil. Entre as recomendações estão a restrição das atividades não-essenciais por cerca de 14 dias, o uso obrigatório de máscaras por pelo menos 80% da população.

"Desde o início do mês de março, o país assiste a um quadro que denota o colapso do sistema de saúde no Brasil para o atendimento de pacientes que requerem cuidados complexos para a Covid-19", afirmam os pesquisadores do Observatório. "Este colapso não foi produzido em março de 2021, mas ao longo de vários meses, refletindo os modos de organização para o enfrentamento da pandemia no país, nos estados e nos municípios".

O documento do Observatório Covid-19 da Fiocruz destaca o agravamento do cenário nacional, que apresenta recordes de casos e óbitos diários pela doença, a aceleração da transmissão do coronavírus e as taxas elevadas da ocupação de leitos de UTI Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil.

A Fiocruz aponta que todos os estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal estão em alerta com a alta de casos da Covid-19. Apenas o Amazonas e Roraima ficaram de fora pois apresentaram queda no número de ocupação de leitos, de casos confirmados e mortes em decorrência da pandemia.