Homem é preso em depósito com 55 metros cúbicos de madeira ilegal em Manaus

A ação ocorreu após denúncia anônima, e, segundo os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) encontraram aproximadamente 55 metros cúbicos de madeira serrada em blocos. O responsável ao ser questionado sobre o produto, informou que adquiriu de um madeireiro que não sabe identificar, e não apresentou nenhum documento relativo à licença ou origem da madeira. A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) foram acionados e foi realizada a perícia e os procedimentos administrativos. Em seguida, o homem foi conduzido à Dema, para os procedimentos cabíveis.

Manaus/AM - Um homem foi preso nesta terça-feira (23) em um depósito clandestino no bairro Aliança com Deus, zona norte de Manaus. Ele estava com aproximadamente 55 metros cúbicos de madeira ilegal,

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.