Polícia fecha cerco e prende integrantes de facção criminosa em Manaus

Segundo informações da Força Tática, os policiais receberam denúncias de que havia um grupo armado pertencente a uma facção, preparando-se para realizar atos criminosos. A equipe foi até o local e os suspeitos, armados, fugiram para os quintais das casas. No entanto, a polícia fechou o cerco em todo o quarteirão e conseguiu capturar o trio, juntamente com um revólver calibre 38, com seis munições intactas, um revólver calibre 38 com numeração raspada, seis munições intactas e um revólver calibre 32 com seis munições intactas.

