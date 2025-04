Final do BBB 25 foi a mais apertada desde o BBB 9; confira

Outra votação disputada no mesmo intervalo foi a do BBB 11. Maria foi coroada vencedora com 43%, contra 31% de Wesley e 26% de Daniel.

Antes da disputa entre a bailarina e o genro, a final mais apertada desde o 9 era a disputa do BBB 20. Naquela ocasião, Thelma foi consagrada campeã com uma diferença de 9,29%. A médica teve 44,1% contra 34,81% de Rafa e 21,09% de Manu Gavassi.

Renata Saldanha foi a grande campeã do BBB 25 (Globo). A bailarina derrotou Guilherme e João Pedro, com 51,90% dos votos contra 43,38% de Guilherme e 4,72% de João Pedro. A diferença entre Renata e Guilherme é a menor em uma final desde o BBB 9.

