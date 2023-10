Filho do senador Randolfe Rodrigues é detido após discussão com PMs

"Nenhum policial de merda vai fechar minha boate, vocês não sabem com quem estão falando? A farda de vocês não serve nem de pano de chão na casa do meu cachorro", teria dito Gabriel Rodrigues, segundo os policiais.

Quando os policiais solicitaram a presença do proprietário do estabelecimento, Gabriel se apresentou e teria desacatado os PMs.

Gabriel Martí Cruz Rodrigues, filho do senador Randolfe Rodrigues (sem partido), foi detido, neste sábado (7), após se envolver em uma discussão com policiais militares durante um evento em Macapá, no Amapá.

