Fã que morreu no show de Taylor Swift no Rio será velada em MS

A causa da morte da fã da cantora norte-americana ainda não foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. "Serão feitos exames toxicológicos e patalógicos para definir a causa. O prazo do laudo é de 30 dias".

Segundo apurou o Splash, do UOL, o corpo de Ana Clara foi liberado ontem pelo IML. A prima da vítima afirmou ainda que a família não recebeu nenhuma ajuda do governo para o transporte.

Ana Clara Benevides, 23, será velada em Pedro Gomes, sua cidade natal, em Mato Grosso do Sul. A jovem morreu durante o primeiro show de Taylor Swift no Engenhão, no Rio, na última sexta-feira (17).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.