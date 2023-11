Fã de Taylor Swift morre após passar mal durante show no Rio

Ana Clara Benevides, 23, morreu na noite dessa sexta-feira (17) após passar mal durante o show de Taylor Swift, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

A fã de Taylor Swift desmaiou durante o show que tinha um público de 60 mil pessoas e chegou a ser atendida no estádio e depois foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde foi reanimada, mas não resistiu.

Ana, que é natural do Mato Grosso do Sul e viajou para o Rio para assistir ao show, estava na grade com o amigo Thiago Fernandes, 22, quando desmaiou. Segundo ele contou à Folha de S. Paulo, a jovem foi reanimada por 40 minutos no estádio e teve uma segunda parada cardiorespiratória a caminho do hospital.

Taylor Swift abriu a turnê no Brasil no Rio de Janeiro na noite de ontem quando a cidade enfrenta um forte calor e a entrada de garrafas era proibida no estadio. A sensação térmica no local chegou a 60ºC. Segundo o Corpo de Bombeiros, extraoficialmente, mil desmaios foram registrados durante o evento.